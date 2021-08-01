В субботу в Латвии утонули два человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В субботу из водоемов в Латвии спасатели достали тела двоих утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Тело одного человека вытащили из Гауи в Смилтенском крае, еще одного - из озера Разнас в Резекненском крае.

Одновременно в субботу удалось спасти двух человек. Одному спасатели помогли выбраться из канала Зунда, второму - из Даугавы. Помощь спасателей понадобилась и в Приекульской волости, где житель на лодке заблудился на Гауе.

В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 88 вызовов, из которых 26 - на пожары и 47 - на спасательные работы.

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rus.DELFI.lv

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