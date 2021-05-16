В субботу в пожарах пострадали два человека
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В субботу в Латвии потушено 28 пожаров, в двух пожарах были пострадавшие, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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В 8.02 поступил звонок в Кекавский край, где сгорел дровяной сарай площадью 120 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек, который был передан Службе неотложной медицинской помощи. В 11.15 пожар был потушен.

В 18.29 возник пожар в квартире в двухэтажном доме в Краславском крае, где горели предметы домашнего обихода площадью два квадратных метра. Перед прибытием сотрудников ГПСС из квартиры был эвакуирован пострадавший в пожаре человек.

В озере Губище в Даугавпилсе спасатели обнаружили тело утонувшего.

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LETA

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