В субботу в Риге простятся с убитым адвокатом Павлом Ребеноком

В субботу, 26 сентября в 11 часов в Рижском Христорождественском кафедральном соборе пройдет церемония прощания с убитым адвокатом Павлом Ребеноком, сообщил агентству LETA коллега и друг покойного Мартиньш Криекис.

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Ребенок был убит в ночь на 20 сентября в своем доме в Лангстини. Его бизнес-партнер Ингус Баландинс получил тяжелые травмы.

Нападавших было трое, все в черном, на лицах - маски, между собой общались на русском. Пострадавших связали проводом и били руками, ногами, а также найденными во дворе террасными досками. Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности, в том числе кольца и запонки. Точный список украденных вещей и сумма - уточняются.

На данный момент полиция отрабатывает две главные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего.