В субботу в водоемах Латвии были обнаружены два утопленника, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Выяснением обстоятельств произошедшего занимается Госполиция.

Как сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агрита Витола, оба утопленника во второй половине дня в субботу были подняты из озер в Аглонском и Виеситском краях.

В общей сложности в этом году работники ГПСС из различных водоемов Латвии подняли тела уже 65 человек, что значительно больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда на 3 июля в водоемах Латвии было в общей сложности обнаружено 47 утопленников.

Следует отметить, что статистика ГПСС показывает не общее число утонувших в водоемах Латвии людей, а только те случаи, когда для поиска и поднятия человека из воды потребовалась помощь спасателей.