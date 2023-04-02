В субботу задержано 11 пьяных водителей, у четырех из них конфискуют автомобили

В субботу на дорогах Латвии задержаны один водитель под воздействием наркотических веществ и 15 пьяных водителей, в том числе 11 в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, сообщает Государственная полиция.

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За вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения начато 12 уголовных процессов. У четырех водителей будут конфискованы автомобили, а с восьми взыскана их стоимость.

За минувшие сутки, 1 апреля, на дорогах Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в шести ДТП пострадали люди, в том числе один пешеход и два велосипедиста.

1 апреля полиция зарегистрировала 601 нарушение правил дорожного движения, в том числе 240 случаев превышения скорости и два случая агрессивного вождения.