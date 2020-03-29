В субботу заведено 15 дел о нарушениях запретов и ограничений, установленных на время режима ЧП

За минувшие сутки Госполиция открыла 15 дел об административных нарушениях, связанных с несоблюдением установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

За прошедшие сутки полиция провела 683 проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных на время чрезвычайного положения.

Полиция призывает жителей быть ответственными и не подвергать окружающих рискам заражения.

Напомним, Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для жителей страны штраф до 350 евро.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.