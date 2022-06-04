В суд направлено дело об убийстве сына супруги

Прокуратура направила в Земгальский районный суд материалы уголовного дела, согласно которым мужчина убил сына своей супруги.

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Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года обвиняемый вместе с пострадавшим мужчиной вместе распивали алкогольные напитки, позже между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемому не понравилось, как сын оскорбительно отзывается о своей матери.

В порыве гнева он схватил со стола нож и целенаправленно ударил собутыльника в район сердца. От полученных травм мужчина скончался.