В суд направлено дело об убийстве сына супруги
Foto: LETA

Прокуратура направила в Земгальский районный суд материалы уголовного дела, согласно которым мужчина убил сына своей супруги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года обвиняемый вместе с пострадавшим мужчиной вместе распивали алкогольные напитки, позже между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемому не понравилось, как сын оскорбительно отзывается о своей матери.

В порыве гнева он схватил со стола нож и целенаправленно ударил собутыльника в район сердца. От полученных травм мужчина скончался.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе