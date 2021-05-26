В суд передано дело о мошенничестве с квартирой пенсионерки

Прокуратура передала в Юрмальский суд материалы ела о мошенничестве с недвижимостью пенсионерки.

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Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, выступая посредником в сделке, а также используя свои специфические знания в конкретной сфере и воспользовавшись беспомощным положением своей жертвы, с целью обманным путем получить контроль над недвижимостью жертвы без уплаты, подписал договор купли-продажи недвижимости лицу, которое обвиняемый втянул в реализацию своего преступного намерения без его ведома.

Рыночная стоимость имущества составляла не менее 20 000 евро. Решением судьи отдела земельной книги Юрмальского городского суда имущественные права на недвижимое имущество были закреплены на фигуранта, и обвиняемый обманным путем получил фактический контроль над ним.

В результате преступной деятельности обвиняемого пенсионерка потеряла свою недвижимость и не получила за нее сумму, указанную в договоре купли-продажи. Обвиняемый как фактический владелец недвижимости, используя вовлеченное лицо без его ведома и выступая в качестве посредника при заключении сделки, в дальнейшем продал недвижимость и получил от нее незаконную выгоду.