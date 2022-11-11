В суд передано дело о мошенничестве в крупном объеме: среди обвиняемых есть нотариус

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело о попытке совершения мошенничества в крупном объеме и бездействии должностного лица. В рамках дела обвинения предъявлены трем лицам, в том числе, нотариусу, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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По делу обвиняются два частных лица, которые вместе с другим лицом, в отношении которого начат отдельный уголовный процесс, в организованной группе совершили попытку мошенничества в объеме 30 000 евро.

Путем использования поддельного простого векселя незаконно было создано право обратиться в суд с заявлением о бесспорном принудительном исполнении обязательств, тем самым были ущемлены имущественные интересы лица, которое не проживает в Латвии.

Обвиняемым не удалось до конца реализовать преступление, поскольку суд отказал в принятии заявления о принудительном исполнении обязательств.

По этому уголовному делу также обвиняется присяжный нотариус в связи с невыполнением обязанностей государственного должностного лица. То есть, она в корыстных целях намеренно не произвела действия, которые она должна была выполнить в соответствии с законом, чтобы предотвратить ущерб государственной власти, порядку управления и охраняемым законом личным интересом, в результате чего был нанесен существенный ущерб.

Кроме того, нотариус также обвиняется в подделке документа в корыстных целях и его выдаче, зная, что он поддельный.