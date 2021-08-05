В суд передано дело о незаконном ввозе 30 000 евро из Киева
Foto: PantherMedia/Scanpix

Прокуратура передала в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в попытке легализовать средства, полученные преступным путем в размере 30 000 евро, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно материалам дела, мужчина прибыл в Ригу авиарейсом из Киева. После выхода из самолета он отправился в "зеленый коридор", таким образом, дав должностным лицам понять, что у него нет наличных денег, которые следует задекларировать. Однако в кармане одежды у мужчины лежали более 30 000 евро.

Должностные лица таможни констатировали наличные деньги и велели мужчине заполнить декларацию. Мужчина в ней указал ложные сведения о происхождении денег.

Дело передано в Суд по экономическим делам.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда