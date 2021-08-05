В суд передано дело о незаконном ввозе 30 000 евро из Киева

Прокуратура передала в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в попытке легализовать средства, полученные преступным путем в размере 30 000 евро, сообщает LETA.

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Согласно материалам дела, мужчина прибыл в Ригу авиарейсом из Киева. После выхода из самолета он отправился в "зеленый коридор", таким образом, дав должностным лицам понять, что у него нет наличных денег, которые следует задекларировать. Однако в кармане одежды у мужчины лежали более 30 000 евро.

Должностные лица таможни констатировали наличные деньги и велели мужчине заполнить декларацию. Мужчина в ней указал ложные сведения о происхождении денег.

Дело передано в Суд по экономическим делам.