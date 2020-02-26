В суд передано дело об изнасиловании и убийстве девушки в Болдерае

Прокуратура Рижского судебного округа передало в суд материалы уголовного дела, согласно которым двух мужчин обвиняются в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки.

Согласно обвинению, 17 июня 2019 года обвиняемые вместе с потерпевшей, которой на тот момент еще не было 16 лет, употребляли алкогольные напитки во дворе дома в Болдерае. В полночь обвиняемые изнасиловали подругу, которая находилась в беспомощном состоянии.

После этого они душили девушку. Потом завернули в спальный мешок, донесли до канала Булльупе и еще живую выбросили в воду. Девушка утонула.

Обвинения предъявлены за изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или сроком от 10 до 20 лет.

Также обвинения предъявлены за убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть убийство, совершенное с целью сокрыть другое преступление, оно было совершено группой лиц и убит несовершеннолетний. За данное преступное деяние закон также предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или сроком от 10 до 20 лет.

Обвиняемые 1991 г.р. и 1999 г.р. ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Один из них свою вину не признает. Второй признается в убийстве, однако, не согласен, что убийство было совершено в группе и что он насиловал девушку.