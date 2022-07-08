В суд передано дело об убийстве в подвале многоэтажке

Прокуратура направила в суд материалы дела, в рамках которого одного мужчину обвиняют в совершении преступления, а второго - в сокрытии этого преступления.

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Согласно материалам дела, в марте этого года в подвале многоэтажного дома в Даугавпилсе один из обвиняемых вместе с пострадавшим распивали алкогольные напитки. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил пострадавшего по лицу, после чего схватил лежавший на столе нож и вонзил его в лицо, шею и ладонь обидчика. В результате потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

С целью избежать наказания, обвиняемый решил вынести труп из подвала и спрятать в лесу. На помощь он позвал второго обвиняемого, который помог вынесли труп из подвала и положить в машину.

Дело направлено в Даугавпилсский суд.