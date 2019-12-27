В суд передано дело охранников, до смерти забивших нетрезвого мужчину в ТЦ Dole

Прокуратура Рижского окружного суда передала в суд дело против двух мужчин, избивших посетителя торгового центра Dole и оставивших его без помощи, из-за чего наступила смерть пострадавшего.

5 января этого года сотрудник охранного предприятия зашел в туалет Dole, где в состоянии сильного алкогольного опьянения спал пострадавший. Он не смог разбудить спящего и вызвал охранника. Обвиняемые несколько раз пнули пострадавшего по телу и по голове. После чего мужчины вытащили пострадавшего из торгового центра и оставили лежать на земле.

Когда на место происшествия приехали медики, мужчина уже был мертв.

Оба обвиняемых не признают свою вину. Их обвиняют в нанесении тяжелых телесных повреждений, которые по невнимательности виновного привели к смерти пострадавшего.