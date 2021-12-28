В суд передано уголовное дело о преследовании журналистки Re:Baltica

Прокуратура передала в Суд Видземского предместья Риги уголовное дело, в рамках которого активист Янис Сондарс обвиняется в преследовании журналистки центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инги Спринге, выяснило агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сондарса обвиняют в неоднократных угрозах, а также в преследовании и длительном контактировании с лицом, у которого были основания бояться за свою безопасность.

По мнению прокуратуры, Сондарс хотел запугать лично не знакомую ему Спринге, будучи недовольным публикации самой журналистки и Re:Baltica. Мужчина преследовал Спринге в течение почти двух лет, понимая, что она не хочет с ним общаться.

Сондарс угрожал журналистке во время прямых эфиров в Facebook, явился в офис Re:Baltica с похоронным букетом, неоднократно звонил Спринге на ее личный телефон, слал сообщения с угрозами, в том числе через WhatsApp и другие мессенджеры.

Первую трансляцию в Facebook Сондарс провел 18 ноября 2019 года. Он грубо обзывал Спринге и других журналисток Re:Baltica, утверждая, что они служат "предателям". Мужчина обещал, что придет миг, когда Re:Baltica за это заплатит.

Во время эфира Сондарс попросил своих зрителей прислать номер телефона Спринге, отметить ее и Re:Baltica в комментариях, чтобы им пришло оповещение о трансляции. Он также сообщил, что придет в офис Re:Baltica с похоронным букетом и могильными свечами.

В тот же самый день обвиняемый со своей страницы в Facebook отправил пять сообщений Re:Baltica, в том числе упомянутый видеоролик. Сондарс указал, что он является политическим активистом и профессиональным провокатором и хочет вместе с камерой прийти в офис Re:Baltica и провести дебаты в прямом эфире.

Два дня спустя, 20 ноября, мужчина пришел в офис журналистского центра в Риге с похоронным букетом и пластмассовой бутылкой с прозрачной жидкостью, которую он назвал "святой водой". После того, как сотрудник Re:Baltica отказался впускать Сондарса в помещение, мужчина оставил букет у дверей, таким образом выразив косвенную угрозу сотрудникам центра и Спринге.

В тот же день Сондарс опубликовал в Facebook прямой эфир, в котором указал, что с Re:Baltica еще все не закончилось, и, если сотрудники центра смотрят это видео, они должны быть осторожными. Кроме того, мужчина сообщил, что будет устраивать подобные "акции" чаще.

В своих дальнейших трансляциях Сондарс продолжил грубо высказываться о Спринге и Re:Baltica, просил прислать личный телефон или адрес журналистки. Он неоднократно звонил Спринге, слал ей грубые и угрожающие сообщения. Например, осенью 2020 года он отправил журналистке 53 сообщения, обзывал ее, а также угрожал принести новый подарок и указал, что "придет не один". Он также пообещал связаться с бандитами.

Как указали в прокуратуре, Спринге восприняла действия Сондарса как реальную угрозу и обоснованно опасалась за свою безопасность, учитывая способ, интенсивность, длительность и содержание коммуникации. Спринге считает Сондарса наркоманом и знает, что он вел себя агрессивно по отношению к другим журналистам.

За преследование Уголовный закон предусматривает наказание в виде краткосрочного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.

Сначала полиция отказала в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура констатировала, что решение было принято необоснованно.