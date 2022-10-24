В суд передано уголовное дело о шпионаже в пользу военной разведки Беларуси

Генеральная прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело в отношении гражданина Беларуси о шпионаже в пользу белорусской военной разведки, выяснило агентство LETA.

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Судебное заседание назначено на 28 октября.

Обвинение предъявлено по первой части статьи Уголовного закона о шпионаже. За такое преступление может грозить лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет.

Уже сообщалось, что уголовное преследование было инициировано Службой государственной безопасности (СГБ). Упомянутый гражданин Беларуси был задержан СГБ в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD) 15 февраля по подозрению в шпионаже сотрудниками.

Информация, ранее распространенная СГБ, свидетельствует о том, что упомянутое лицо тайно фотографировало и снимало на видео объекты латвийской оборонной системы, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры по поручению белорусской военной разведки.

Согласно полученной в ходе расследования информации, лицо получило разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственного значения.

По оценке СГБ, информация такого характера может представлять важность как для Беларуси, так и для ее союзника — России. Эти данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально может нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта.

В ходе следствия также было установлено, что для тайного сотрудничества гражданин Беларуси был завербован и обучен на территории Республики Беларусь.

Указанное лицо заключено под стражу в качестве меры пресечения.

В последние годы СГБ задержала и призвала прокуратуру предъявить обвинение нескольким гражданам Латвии в шпионаже в пользу России. Самый известный из возможных шпионов — бывший депутат Сейма Янис Адамсонс, дело которого в настоящее время находится в суде первой инстанции.