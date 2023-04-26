В суд передано уголовное дело об использовании поддельного ковид-сертификата

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, который купил сертификат о вакцинации Covid-19, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, мужчине предъявлены обвинения за передачу противоправной выгоды лицу, чтобы без вакцинации получить ковид-сертификат, подтверждающий получение прививки от коронавируса, а также за использование упомянутого сертификата.

Обвиняемый с помощью посредника передал 400 евро лицу, в чьи обязанности входило проведение оплачиваемой государством вакцинации и документирование факта прививки, для получения цифрового ковид-сертификата о вакцинации.

В результате в систему электронного здравоохранения была введена ложная информация о том, что обвиняемый якобы был привит от Covid-19.

Кроме того, обвиняемый, зная, что сертификат о вакцинации поддельный, использовал его и свободно передвигался во время пандемии Covid-19.

Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.