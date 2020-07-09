В суд Рижского района передано дело об убийстве и ограблении адвоката Берзиньша

Рижская окружная прокуратура передала в суд материалы дела об убийстве присяжного адвоката Улдиса Берзиньша. Как уже сообщалось, преступление было совершено в июле прошлого года в Марупе.

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Как уже сообщалось ранее, поздним вечером 20 июля 2019 года двое вооруженных мужчин в масках совершили нападение на частный дом Берзиньша в Марупе, связав изолентой находившуюся внутри мать адвоката. Вскоре домой вернулся адвокат с супругой, и один из грабителей скрылся, а второй произвел три выстрела в Берзиньша. От полученных ранений пострадавший позже скончался в больнице.

В результате нападения грабители отобрали у женщины 226 евро. Сумма, похищенная у адвоката, не установлена.

Полиции пришлось проделать долгую и сложную работу, чтобы установить подозреваемых. В ходе досудебного следствия было установлено, что к преступлению могут быть причастны не связанные с семьей адвоката мужчины 1967 и 1982 г.р. Оба ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления, а также за преступления против жизни и здоровья.

Следствие выяснило, что упомянутые лица связаны с серией других преступлений, включая имущественные и направленные против здоровья и жизни граждан. Подозреваемые находятся под арестом.