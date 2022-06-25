В судах Латвии за год вдвое увеличилось количество дел, связанных с правами детей

В прошлом году в судах первой инстанции Латвии было рассмотрено 1663 дел, связанных с правами детей. Согласно данным Судебной администрации, в 2020 году общее количество дел по этим категориям составило 898.

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В 2021 году суды первой инстанции рассматривали дела о взыскании алиментов, установлении отцовства ребенка, о прекращении и ограничении родительской опеки, а также об определении, ограничении и лишении права опеки над детьми.

Также были рассмотрены дела, связанные с установлением, ограничением и прекращением прав на общение с детьми. Именно в этой категории зафиксирован самый большой рост: за год суды стали рассматривать в три раза больше подобных дел.

Стремительный рост числа таких дел послужил основанием для дискуссии о защите прав детей в семейных спорах. На фестивале LAMPA судьям и адвокатам, а также другим специалистам предстоит обсудить, как решать семейные споры, не забывая об интересах детей, поскольку в таких конфликтах ребенок часто используется как средство для улаживания взаимоотношений.