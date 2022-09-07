В суде передано дело против активиста Алексеева и двух неграждан о деятельности против Латвийского государства

В конце августа прокуратура Рижского окружного суда передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому три человека — один гражданин Латвии и двое неграждан — обвиняются в действиях против суверенитета Латвии, сообщает агентство LETA.

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Агентству LETA известно, что по делу о деятельности сайта imhoclub.lv обвиняются гражданин Латвии и два негражданина — в связи с деятельностью портала "imhoclub.lv".

Прокуратура сообщила агентству LETA, что по инициативе двух фигурантов дела был создан проект, в рамках которого было учреждено общество и разработан веб-сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировались фондами, находящихся в подчинении МИД России. Это сайт imhoclub.lv, утверждает LETA.

Прокуратура считает, что истинной целью веб-сайта было осуществление мер информационного воздействия в инфоространстве Латвии, а именно создание такого содержания, которое связано с пропагандой и дезинформацией, призванным помогать укреплению влияния России в Латвии.

В период с 2016 по 2018 год фигуранты в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фонда. Содержание веб-сайта было создано ответчиками в соответствии с руководящими принципами, установленными вышеупомянутыми фондами.

За эти действия каждый участник организованной группы получил компенсацию от созданных в рамках проекта легальных фондов и обществ, которые финансировались неким российским фондом в размере примерно 150 000 евро. В период с 2016 по 2018 год обвиняемые разместили на сайте не менее 1016 публикаций с целью достижения желаемого влияния российских госструктур на информационное пространство Латвии, поясняют в прокуратуре.

Один из фигурантов также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенного СССР преступления против человечности — депортации.

Ранее агентство LETA сообщало, что Алексеев упоминается в публичных сводках Службы государственной безопасности (СГБ) как прокремлевский или пророссийский политический активист.

Уголовный процесс был начат 17 октября 2018 года, 23 ноября были задержаны три человека, а также Служба госбезопасности провела обыски на объектах, связанных с задержанными.

По другому делу Пардаугавский суд города Риги приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы, а также условному надзору на один год, за разжигание ненависти, хранение запрещенных боеприпасов к огнестрельному оружию, а также распространение детской порнографии. Рижский окружной суд рассмотрит апелляционную жалобу Алексеева в ходе закрытого заседания 4 октября.