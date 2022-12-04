В Сунтажи под колесами автомобиля погиб пешеход

Вечером 3 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия в Сунтажи погиб человек, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

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Трагическая авария в Сунтажи (Огрский край) на дороге Инциемс-Сигулда-Кегумс произошла 3 декабря в 20.16. Около начальной школы-интерната водитель автомобиля Subaru Outback ​​сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, погибший мужчина передвигался по проезжей части без светоотражающих элементов. Полиция выясняют обстоятельства произошедшего.

Всего за субботу в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. В шести авариях пострадали шесть человек, один погиб. Полиция составила 468 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

За минувшие сутки дорожная полиция задержала 24 пьяных водителя, сообщает пресс-служба Госполиции. В Рижском регионе выявлены девять пьяных водителей, в Латгале — шестеро, в Земгале и Видземе — по четыре, в Курземе — один.

Полиция также выписала десять протоколов за агрессивное вождение и 144 — за превышение скорости.