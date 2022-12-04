В Сунтажи под колесами автомобиля погиб пешеход

Вечером 3 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия в Сунтажи погиб человек, сообщает пресс-служба Государственной полиции.
Трагическая авария в Сунтажи (Огрский край) на дороге Инциемс-Сигулда-Кегумс произошла 3 декабря в 20.16. Около начальной школы-интерната водитель автомобиля Subaru Outback сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, погибший мужчина передвигался по проезжей части без светоотражающих элементов. Полиция выясняют обстоятельства произошедшего.
Всего за субботу в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. В шести авариях пострадали шесть человек, один погиб. Полиция составила 468 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
За минувшие сутки дорожная полиция задержала 24 пьяных водителя, сообщает пресс-служба Госполиции. В Рижском регионе выявлены девять пьяных водителей, в Латгале — шестеро, в Земгале и Видземе — по четыре, в Курземе — один.
Полиция также выписала десять протоколов за агрессивное вождение и 144 — за превышение скорости.