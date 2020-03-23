В связи с Covid-19 в Латвии активизировались мошенники, выдающие себя за соцработников

Социальная служба Даугавпилса получила информацию о случаях, когда неизвестные лица звонили в последнее время на телефоны одиноких пожилых людей, представлялись социальными работниками и просили назвать личные данные. В связи с этим служба призывает латвийцев не предоставлять ничкакой информации о себе в телефонных разговорах с незнакомцами, сообщила LETA.

В Госполиции подтвердили, что правоохранительные органы уже извещены об участившихся случаях действий мошенников и проводит разностороннюю оценку.

Социальная служба также предупреждает, что ее сотрудники никгда не приходят на дом без предварительного уведомления жильца по телефону. Также у сотрудников всегда имеются отличительные знаки.

Помимо этого, в интернете распространяется недостоверная новость о 150 умерших от коронавируса в Даугавпилсе. Кликать на нее нельзя — мошенники таким образом получат доступ к вашим страницам в Facebook и Twitter, предупреждает действующее при Институте математики и информатики Латвийского университета агентство Cert.lv.

Мошенники предлагают читателям помочь идентифицировать жертв и ввести свой логин и пароль. Таким образом они получают доступ к их социальным сетям.

Cert.lv подчеркивает, что актуальную информацию о количестве заболевших нужно искать на странице Центра контроля и профилактики заболеваний.