В связи с кражей электроинструментов полиция разыскивает женщину
Foto: Valsts policija

В связи с кражей из магазина электроинструментов полиция устанавливает личность и разыскивает изображенную на фотографии женщину, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

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6 января в 13:45 в Ливаны из магазина REGO TEHNIKA, который находится по адресу ул. Заля 337, неизвестный украл электроинструменты, причинив материальный ущерб в размере 400,96 евро.

Если вы знаете изображенную на фотографии женщину или располагаете информацией о ее местонахождении, просьба обращаться в полицию по номерам 29257002 или 110.

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