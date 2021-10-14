В ходе оперативных действий в рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции установили медучреждение, в котором жители за плату могли получить поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от Covid-19. На этой неделе в сотрудничестве с бойцами батальона спецназначения были задержаны четверо подозреваемых: женщина 1962 г.р., две женщины 1989 г.р. и мужчина 1969 г.р.

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Среди них медик, посредники и человек, получивший фиктивную вакцину. В ходе пяти обысков были изъяты 9000 долларов и более 6000 евро, которые, возможно, были получены преступным путем. Трое задержанных, в том числе медработница, находятся в изоляторе, решается вопрос о мере пресечения. В свою очередь, в отношении одного лица избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщалось, 21 июля после полученного от медперсонала сигнала был начат уголовный процесс — по имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина 1974 г.р. предлагал работникам центра вакцинации взятку за введение в систему данных о том, что он вакцинировался и таким образом мог получить сертификат без получения прививки. Мужчина признан подозреваемым, ему грозит до трех лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Всего в Латвии по факту фиктивной вакцинации начато несколько уголовных процессов, идет активное расследование. Каждый случай тщательно проверяется, также устанавливается круг лиц, которые, возможно, получили поддельные сертификаты.

Полиция призывает сообщать о случаях фиктивной вакцинации. Также просят обращаться лиц, которые непосредственно связаны с этим процессом. В зависимости от конкретной ситуации будет оцениваться установленная в законе возможность освободить лиц от уголовной ответственности.