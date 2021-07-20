В связи с убийством Беззубова полиция разыскивает двоих мужчин (ДОПОЛНЕНО)

Государственная полиция в связи с убийством футбольного агента Романа Беззубова, произошедшим 14 апреля в Пурвциемсе, разыскивает двоих мужчин. Ведомство предупреждает, что они могут быть опасны и вооружены, поэтому призывает не пытаться самостоятельно их задержать, а незамедлительно позвонить в полицию.

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В розыск объявлен Иван Агапытов (1967 год рождения) и Денис Конашкин (1975 год рождения).

Опознавших мужчин просят связаться с полицией по номеру 28601498 или написать на электронную почту kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантирована.

Кроме того, полиция призывает мужчин добровольно сдаться полиции.

Согласно данным Firmas.lv Иван Агапытов — один из соучредителей спортивного клуба Werestling Spirit, сообщает LETA. Второй соучредитель этого клуба — Евгений Борисов — утверждает, что не встречал Агапытова уже несколько месяцев. Борисов говорит, что неоднократно звонил Агапытову, однако телефон был отключен. В последний раз мужчины встречались зимой.

Борисов подтвердил, что на фотографии, распространенной Госполицией — изображен Агапытов.

Борисов не верит, что его коллега связан с убийством. "Он — не убийца. Иван — прекрасный человек", — так отзывается об Агапытове коллега. Борисов сказал, что информация о розыске, распространенная полицией, стала для него сюрпризом.

По данным Firmas.lv, в 2019 году Ивану Агапытову принадлежало SIA EmmeTT.

О втором мужчине, объявленном в розыске — Денисе Коняшкине — информации гораздо меньше. Известно лишь, что человек с таким именем, фамилией и годом рождения в конце 2019 года заключил о нотариуса брачный договор о разделе имущества.