В связи с убийством Беззубова полиция разыскивает двоих мужчин

Государственная полиция в связи с убийством футбольного агента Романа Беззубова, произошедшим 14 апреля в Пурвциемсе, разыскивает двоих мужчин. Ведомство предупреждает, что они могут быть опасны и вооружены, поэтому призывает не пытаться самостоятельно их задержать, а незамедлительно позвонить в полицию.

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В розыск объявлен Иван Агапытов (1967 год рождения) и Денис Конашкин (1975 год рождения).

Опознавших мужчин просят связаться с полицией по номеру 28601498 или написать на электронную почту kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантирована.

Кроме того, полиция призывает мужчин добровольно сдаться полиции.