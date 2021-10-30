В связи с угрозами в адрес Юриса Пуце начат уголовный процесс, у подозреваемого найдена марихуана

Государственная полиция начала уголовный процесс о хулиганстве в связи в опубликованном в интернете видео, на котором некий мужчина в Старой Риге агрессивно преследует депутата Сейма Юриса Пуце (АР), выкрикивая угрозы в его адрес, выяснил портал Delfi.

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Имя мужчины Государственная полиция в пресс-релизе и своем сообщении в Twitter не называет.

Стражи порядка указывают, что в рамках уголовного процесса были допрошены свидетели, а в пятницу, 29 октября, в полицию обратился в связи с полученными угрозами некий человек. Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину, который высказывал угрозы, и, выяснив его местонахождение, задержали подозреваемого в тот же день. Во время обыска у него был обнаружен пакет с зеленовато-коричневым растительным веществом, возможно, марихуаной.

Сейчас задержанный находится в изоляторе.

Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с различными нарушениями закона. Государственная полиция призывает жителей оценивать свои высказывания в социальных сетях, поскольку преступное деяние, совершенное в виртуальном пространстве, сопоставимо с совершенным в реальной жизни.

Стражи порядка напоминают, что в Уголовном законе предусмотрена ответственность за разжигание социальной ненависти, клевету и угрозы нанести тяжкие телесные повреждения.

Порталу Delfi известно, что задержанный ранее неоднократно преследовал разных политиков, снимая их на видео.