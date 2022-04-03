В связи с войной в Украине заведено 36 административных дел

В связи с вторжением России на Украину Госполиция за различные нарушения провела 75 ведомственных проверок, возбудила 36 административных и 15 уголовных процессов, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

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Значительная часть нарушений, которые были предметом проверок, связана со знаками или символами, поддерживающими кремлевскую агрессию и войну, включая нанесение буквы "Z" на различные предметы в разных районах Латвии.

Проверки также проводились в связи с повреждением рекламных плакатов, выражающих поддержку беженцам с Украины.

25 марта в Риге была начата ведомственная проверка по факту прокола шин автомобиля с украинскими госномерами.

Также в Риге 29 марта был зафиксирован случай, когда мужчина сломал прикрепленный к автомобилю флаг Украины на территории учебного заведения. Его разыскивают за действия хулиганского характера.

VP par huligāniskām darbībām meklē video redzamo vīrieti, kurš šā gada 29. martā pulksten 10.00 Rīgā, Graudu ielā, kādas izglītības iestādes teritorijā automašīnai nolauza Ukrainas valsts karogu.

Aicinām atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot 67085984 vai 110. pic.twitter.com/wQNdKTWVlG — Valsts policija (@Valsts_policija) April 1, 2022

30 марта в полицию Латгальского региона поступила информация о том, что рядом с компанией из трех человек в Резекне горит украинский флаг. На место происшествия немедленно выехал экипаж полиции. Первоначально мужчины отрицали свою причастность к инциденту, но полиция провела расследование и на следующий день задержала виновных.

Полиция внимательно следит за событиями, выражениями мнений и действиями, связанными с агрессией против украинских беженцев или поддержкой войны России на Украине, чтобы предотвратить возможные нарушения закона. Полиция также призывает сообщать о любых нарушениях закона или угрозах общественному порядку по телефону 110.