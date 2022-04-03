В связи с войной в Украине заведено 36 административных дел
Foto: LETA

В связи с вторжением России на Украину Госполиция за различные нарушения провела 75 ведомственных проверок, возбудила 36 административных и 15 уголовных процессов, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

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Значительная часть нарушений, которые были предметом проверок, связана со знаками или символами, поддерживающими кремлевскую агрессию и войну, включая нанесение буквы "Z" на различные предметы в разных районах Латвии.

Проверки также проводились в связи с повреждением рекламных плакатов, выражающих поддержку беженцам с Украины.

25 марта в Риге была начата ведомственная проверка по факту прокола шин автомобиля с украинскими госномерами.

Также в Риге 29 марта был зафиксирован случай, когда мужчина сломал прикрепленный к автомобилю флаг Украины на территории учебного заведения. Его разыскивают за действия хулиганского характера.

30 марта в полицию Латгальского региона поступила информация о том, что рядом с компанией из трех человек в Резекне горит украинский флаг. На место происшествия немедленно выехал экипаж полиции. Первоначально мужчины отрицали свою причастность к инциденту, но полиция провела расследование и на следующий день задержала виновных.

Полиция внимательно следит за событиями, выражениями мнений и действиями, связанными с агрессией против украинских беженцев или поддержкой войны России на Украине, чтобы предотвратить возможные нарушения закона. Полиция также призывает сообщать о любых нарушениях закона или угрозах общественному порядку по телефону 110.

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