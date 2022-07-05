В таксофирме уклонялись от уплаты НДС и "мыли" деньги: на 62 машины наложен арест

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в июне пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и дальнейшей "отмывкой" денег. Таким образом госказне был нанесен ущерб в размерах более 600 000 евро.

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По данным Службы госдоходов, преступная группа реализовывала схему уклонения от уплаты налогов в сфере услуг такси.

В ходе ряда оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что компании, участвующие в схеме, уклонялись от уплаты налогов с 2020 по 2022 годы, причинив ущерб госбюджету в размере более 600 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса VID провел 18 обысков в Риге, Юрмале, Адажи, а также в Ропажском, Саласпилсском и Олайнском краях. Обыски проводились по местам жительства подозреваемых, в офисах, по юридическим адресам и в автомобилях.

В ходе обысков изъято 8520 евро наличными, мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители информации, ID-карты третьих лиц, бухгалтерская документация и т. д. Наложен арест на 62 автомобиля.

В рамках расследования были задержаны четыре человека, однако в настоящее время к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.