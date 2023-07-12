В Таллиннском аэропорту задержали пассажиров, куривших электронные сигареты во время полета из Риги

В ночь на 10 июля экипаж самолета, прибывшего из Риги, передал сотрудникам эстонской полиции двух пассажиров, которые во время полета курили на борту электронные сигареты.

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Задержанными оказались гражданин Эстонской Республики 1989 года рождения и гражданин Российской Федерации 1987 года рождения.

Полицейский патруль провел с ними беседу и взял объяснительные, после чего молодым людям разрешили продолжить путь.