В Талсинском крае ночью в квартире загорелся электросамокат
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Минувшей ночью в одной из квартир в Талсинском крае загорелся электрический самокат, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 1:15 ночи поступил звонок в Ивескую волость Талсинского края, где в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома загорелся электросамокат на площади в один квадратный метр. Шесть человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных. ГПСС закончила работу на месте происшествия в 02:07.

За прошедшие сутки, с 06:30 пятницы до 06:30 субботы, в службу поступило в общей сложности 43 вызова: 20 на пожары, 18 на спасательные работы, еще пять вызовов оказались ложными.

В пятницу, вскоре после 18:00, пожарные-спасатели выехали в Яунелгаву Айзкраукльского края, где из грузовика вытекло масло, залив 200 м дороги. С помощью абсорбента масло было собрано, а проезжая часть приведена в порядок.

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