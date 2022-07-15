В Талсинском крае потерпел аварию грузовик, перевозивший 450 свиней

В Талсинском крае в среду потерпел аварию грузовик, перевозивший 450 свиней, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), Государственной полиции и Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В среду утром в полицию поступила информация о том, что в Гибульской волости перевернулся автомобиль Volvo с прицепом.

Люди в ДТП не пострадали. Полиция констатировала, что водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники VUGD обнаружили, что в прицепе автомобиля находятся свиньи, которые не могут из него выбраться. Спасатели из деревянных поддонов соорудили ограждение и выпустили из прицепа живых свиней.

На месте происшествия работали также представители ПВС. В социальной сети Facebook ПВС сообщает, что многие свиньи погибли, другие были ранены, а те, что были освобождены из прицепа, находились в лесу у дороги, что было связно с риском заражения африканской чумой свиней.

С учетом этих обстоятельств было принято решение гуманно усыпить свиней, сообщает ПВС.