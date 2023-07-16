В Талсинском крае в озере утонул человек; в Вецмилгрависе ночью был пожар

Утром в субботу, 15 июля, спасатели подняли из озера в Гибульской волости Талсинского края тело погибшего человека. Тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

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В ночь на 17 июля в Риге на улице Сниедзес (в Вецмилгрависе) загорелись хозпостройка, крыша и чердак двухэтажного жилого дома, а также деревянные поддоны и доски общей площадью 535 квадратных метров.

Вызов на улицу Сниедзес поступил в 5:13 ночи. К работам по тушению привлечены большие силы ГПСС - 37 пожарных и спасателей с восемью автоцистернами и автолестницами. Распространение пламени удалось ограничить в 7:28. Из жилого дома эвакуировались три человека, еще двоих эвакуировали пожарные, от огпя пострадал один человекл, сообщила ГПСС.

В Ливаны на улице Драудзибас в ночь на 16 июля горела хозяйственная постройка и дровяной сарай, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов в ГПСС поступил в 2:34. В Ливаны вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, пламя быстро перекинулось на расположенные рядом здания. Горела хозпостройка со встроенной баней площадью 130 квадратных метров и дровяной сарай площадью 15 кв.м. Из расположенного по соседству жилого дома был эвакуирован один человек.

В 4:06 пожарным удалось локализовать распространение огня. Из-за высокой температуры деформировалась облицовка нескольких соседних зданий. Утром 16 июля работы по сносу и тушению конструкций продолжились.

В целом по Латвии за прошедшие сутки в ГПСС поступило 57 вызовов, в том числе 25 - на пожары, 21 - на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.