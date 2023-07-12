В Талсинском крае в результате пожара погиб постоялец пансионата
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

В среду, 12 июля, рано утром в Талсинском крае в результате пожара в учреждении социального ухода погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 4:11 в ГПСС поступила информация о том, что в учреждении социального ухода начался пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в одной из комнат на втором этаже здания горит кровать, что привело к сильному задымлению и высокой температуре.

Работники пансионата уже начали тушение с помощью огнетушителей. Пожарные вынесли из комнаты человека, но медики констатировали его смерть.

До прибытия пожарных из здания были эвакуированы четыре человека, еще шесть человек вывели спасатели.

Представитель отдела по связям с общественностью Талсинского края Инита Федко сообщила, что пожар произошел в пансионате "Лауциене".

По словам директора пансионата Карлиса Воланскиса, предварительная информация свидетельствует о том, что причиной пожара стало курение в постели, хотя в помещениях пансионата это строго запрещено.

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