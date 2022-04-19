В Тбилиси задержан таксист, вымогавший деньги у профессоров из Латвии

Двое преподавателей латвийского вуза стали на прошлой неделе жертвами таксиста-мошенника в Тбилиси.

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По данным грузинских СМИ, 11 апреля двое профессоров прибыли в Тбилиси из Латвии, сели в такси возле аэропорта и попросили отвезти их в отель.

Таксист потребовал от пассажиров заплатить ему 200 лари (около 65 долларов), что почти в 10 раз больше стандартного тарифа.

После того, как пассажиры отказались платить такую сумму, водитель решил не высаживать их и насильно увез в направлении региона Кахети. В итоге пассажиры оказались возле Гомборского перевала.

Новостной портал "Новости. Грузия" отмечает, что позже таксиста задержали. Против него начаты уголовные дела за вымогательство и незаконное лишение свободы.