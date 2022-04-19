В Тбилиси задержан таксист, вымогавший деньги у профессоров из Латвии
Foto: F64

Двое преподавателей латвийского вуза стали на прошлой неделе жертвами таксиста-мошенника в Тбилиси.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным грузинских СМИ, 11 апреля двое профессоров прибыли в Тбилиси из Латвии, сели в такси возле аэропорта и попросили отвезти их в отель.
Таксист потребовал от пассажиров заплатить ему 200 лари (около 65 долларов), что почти в 10 раз больше стандартного тарифа.

После того, как пассажиры отказались платить такую сумму, водитель решил не высаживать их и насильно увез в направлении региона Кахети. В итоге пассажиры оказались возле Гомборского перевала.

Новостной портал "Новости. Грузия" отмечает, что позже таксиста задержали. Против него начаты уголовные дела за вымогательство и незаконное лишение свободы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?