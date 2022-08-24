В течение месяца у жителей Латгалии мошенники выманили 113 000 евро

В последние недели в Латвии снова активизировались телефонные мошенники. C 1 августа и по сегодняшний день в этой связи начато уже 17 уголовных процессов.

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В частности, 10 августа у жительницы Даугавпилса, которой мошенники пообещали большие доходы от инвестиций в сомнительную интернет-платформу, украли 26 000 евро.

15 августа в Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления полиции также поступило заявление от жителя Даугавпилса, у которого мошенники, выдававшие себя за представителей криптовалютной биржи, выманили 13 000 евро.

Похожий случай произошел с мужчиной, у которого 22 августа по той же схеме украли почти 15 000 евро.

Также зафиксировано несколько случаев, когда лица перечислили предоплату за товар, но так его и не получили. Общая сумма похищенных таким образом средств составляет более 33 000 евро.

Кроме того, 22 августа в Даугавпилсский участок полиции обратился мужчина, с банковского счета которого мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, украли 1300 евро.

Государственная полиция в очередной раз предупреждает: ни полиция, ни сотрудники других государственных учреждений не будут звонить, чтобы узнать конфиденциальную информацию, и никогда не будут просить раскрыть данные доступа к банковским счетам.