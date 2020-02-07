В территориальных водах Эстонии затонул российский траулер (ДОПОЛНЕНО)

В пятницу утром в территориальных водах Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти.

По данным финского издания Iltasanomat, сегодня финская погранохрана принимала участие в спасательной операции в эстонских территориальных водах. Как пишет газета, сам тральщик затонул, но людей удалось спасти.

По предварительным данным, речь может идти о рыболовецком судне "Поньгома", которое ходит под российским флагом и начало свой путь из порта "Приморский" в Ленинградской области. Инцидент произошел примерно на половине пути из Вийнисту до Хельсинки. По данным сайта Marinetraffic, недалеко от места происшествия находится также эстонское спасательное судно "Генерал Курвитс".

В спасательной операции участвовали морские спасатели Порвоо и спасательный вертолет из Хельсинки, а также эстонские суда и вертолет.

На эстонском вертолете пятеро членов экипажа были доставлены в Таллинн. Остальные пострадали больше, и их доставили на вертолете финской стороны в Хельсинки. Насколько известно, их жизни ничего не угрожает.

По сообщению департамента водных путей сообщения, он готов принять участие в расследовании обстоятельств крушения российского рыболовного траулера "Поньгома", затонувшего в морской акватории Финляндии в ночь на пятницу.

"Эстонский центр расследований в области безопасности выслушал тех членов экипажа, которых спасатели доставили в Эстонию, но ведущая роль в расследовании принадлежит Финляндии, в водах которой произошло бедствие, и России, под флагом которой шло судно", — сказала BNS пресс-секретарь департамента водных путей сообщения Мадле Пуусеп.

По ее словам, одна из первых задач — установить точное местонахождение затонувшего судна.

В пятницу утром в территориальных водах Финляндии затонул рыболовный траулер "Поньгома", все семь членов команды спасены. В спасательных работах участвовали подразделения спасателей из Эстонии и Финляндии, с обеих сторон задействовали вертолеты.

"В 23.40 в четверг в 15 милях к северу от полуострова Юминда потерпел бедствие российский рыболовный траулер с семью людьми на борту. С судна по радио передали просьбу о помощи с координатами. Согласно сообщению, вышло из строя рулевое управление, на судне пропало электричество. Судно затонуло быстро, но команда успела перейти на спасательный плот", — сообщила BNS Марге Кохтла из департамента полиции и погранохраны (PPA).

Центр морской охраны Эстонии передал сигнал бедствия эстонскому и финскому флоту и авиаподразделению и связался с находившимися поблизости судами.

По данным PPA, первым на место прибыл танкер под либерийским флагом, поднявший экипаж траулера на борт.

"Финский вертолет с парамедиками доставил двоих пострадавших членов экипажа в больницу в Хельсинки, а вертолет эстонского авиаподразделения доставил пятерых членов экипажа на осмотр в PERH", — сказала Кохтла.

Все члены экипажа — граждане Российской Федерации.

Пресс-секретарь Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Хеде Керстин Луйк сказала BNS, что в больнице проверили состояние здоровья мужчин и ни одному из них не потребовалась госпитализация.

В спасательных работах участвовали вертолет и два судна PPA, а с финской стороны — вертолет и два судна, также в работах участвовали два гражданских судна.