В торговом центре Domina Shopping произошло задымление
Foto: DELFI

Днем в воскресенье в рижском торговом центре Domina Shopping была проведена эвакуация, сообщает агентство LETA со ссылкой на ТЦ.

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По предварительной информации, эвакуация из Domina Shopping проводилась из-за задымления, которое началось в одной из распределительных щитов арендаторов торгового центра. Спустя некоторое время дым был устранен.

Представители торгового центра отметили, что им предстояло дождаться проверок техническим персоналом, чтобы убедиться, что центр безопасен. Спустя некоторое время торговый центр возобновил работу в обычном режиме.

Domina Shopping - один из крупнейших торговых центров в Латвии с более чем 170 торговыми точками. Собственником центра с июля 2016 года является EfTEN Domina, входящая в состав альтернативного инвестиционного фонда EfTEN Kinnisvarafond II, управляемого EfTEN Capital. В 2020 году EfTEN Domina работала с оборотом 9,923 млн евро и прибылью 236 617 евро.

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