В Торнякалнсе найдено тело с видимыми телесными повреждениями; полиция начала уголовный процесс

По информации Госполиции, 28 июня, в Риге, в Торнякалнсе было найдено тело с явными телесными повреждениями.
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Представительница пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска пояснила порталу Delfi, что по данному факту начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона Латвии. В рамках расследования назначены экспертизы.
Около 15.00 полиция регулировала движение неподалеку от места происшествия — на виадуке, расположенном на улице Алтоновас.
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