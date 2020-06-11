В Торнякалнсе полиция задержала двух наркодилеров

Реагируя на сообщение местных жителей о том, что в Риге на улице Вея происходит продажа наркотиков, Рижский Земгальский участок Государственной полиции возбудил уголовный процесс и 9 июня провел расследование, по итогам которого были задержаны мужчина и женщина.

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Оба доставлены в участок полиции. В ходе обыска у них было найдено и изъято в общей сложности 20 г карфентанила. Парочка ранее уже была судима за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 253.1 Уголовного закона - незаконное приобретение и хранения наркотических средств с целью реализации. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет.

Задержанные находятся в изоляторе, решается вопрос о мере пресечения.