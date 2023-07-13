В трагических ДТП в Рундале и под Кекавой погибли два человека

В минувшую среду в Латвии зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один и пострадал 21 человек, сообщили в Государственной полиции. Еще одно ДТП с погибшим было зарегистрировано утром в четверг.

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В среду, вскоре после 23 часов поступил вызов о столкновении двух автомобилей в Рундале Баусского края. С помощью гидравлических инструментов пожарные освободили людей из машин и передали их медикам. Один из пострадавших погиб.

В четверг, около 6 часов утра ГПСС выехала на вызов в Балдонской волости Кекавского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавших. В аварии пострадали три человека, один человек погиб.

Шесть пострадавших в среду в авариях были велосипедистами, пятеро — водителями электросамокатов и трое — пешеходами.

Вчера полиция задержала двух водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Заведено два уголовных дела.