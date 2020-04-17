В трагической аварии на шоссе Рига — Елгава погиб таксист

В минувший четверг на шоссе Рига — Елгава, в окрестностях Паролайне столкнулись три машины. В результате ДТП погиб таксист, который на высокой скорости врезался в остановившийся на обочине грузовик. Об этом сообщает Degpunktā.

По свидетельствам очевидцев, Renault, которым управлял таксист, на скорости примерно 100 км/ч ехал в направлении Олайне по так называемой быстрой полосе, где и врезался в грузовик компании ACB: на этом участке дороги проводились ремонтные работы.

После сильного удара такси отбросило вправо, по пути задев микроавтобус Volkswagen, а затем легковушку съехала в кювет. Водитель микроавтобуса рассказал, что ехал примерно на скорости 80 км/ч, когда его начал обгонять таксист. Вероятно, тот не заметил, что с краю дороги припаркована рабочая машина.

"Я не знаю, как он мог не заметить. И рабочие ему тоже "моргали" светом. Старались предупредить, как только это было возможно. Он или отвернулся, или вообще не смотрел на дорогу", — предположил водитель VW Дмитрий.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и скорая. Началась операция по спасению зажатого в машине таксиста. Для этого спасателям потребовались гидравлические инструменты, а врачи пытались спасти пострадавшего. Однако мужчина потерял сознание, а затем скончался.