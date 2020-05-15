В трагической аварии на шоссе Рига — Валмиера погиб водитель грузовика

В четверг, около 10.00 на Видземском шоссе, возле Инциемса (Кримулдский край) с дороги съехал и перевернулся грузовой автомобиль MAN с песком. В результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщает Degpunktā.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели из Цесиса, Сигулды и Риги. Чтобы извлечь водителя из кабины, пришлось применять спецтехнику. Однако спасти жизнь мужчины не удалось: медики констатировали его смерть.

Судя по тормозному пути, что-то случилось с одним из передних колес грузовика. Представители фирмы, которой принадлежит автомобиль, пояснили, что водитель работал у них около 3 лет и был опытным шофером с большим стажем.

"Наверное, что-то попало под колесо, здесь много чего могло быть. Сама дорога, может, в какую-то яму попал, может, какой-то камень в колесо попал. Машина же едет нагруженная, 40 тонн. Наехал, появились трещины и, возможно, взрыв. Колеса были в рабочем состоянии. Следователи подтвердили, что с колесами все было в порядке ", — заявил представитель компании.

По делу начат уголовный процесс.