В трагической аварии погиб пешеход: полиция ищет свидетелей ДТП

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 14 марта, в 08.40, в волости Усмас Вентспилсского края автомобиль Volkswagen совершил наезд на мужчину. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

По делу был начат уголовный процесс. Поскольку в распоряжении полиции появилась информация, что свидетелями ДТП стали несколько человек, их просят позвонить по телефонам: 63604750 (по рабочим дням с 08.00 до 16.00) или 110 (круглосуточно). Также по этим телефонам просят обращаться всех, у кого имеются важные сведения об этой аварии.