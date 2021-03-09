Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

"Ушла из жизни слишком рано присяжный адвокат Гунита Пикмане. От всего сердца сочувствуем коллеге Саулведису Варпиньшу, близким и друзьям", говорится на домашней странице Латвийской коллегии присяжных адвокатов.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу, в 15.20 на пульт дежурного поступил сигнал об аварии, которая произошла на 30-м км дороги Тукумс — Кулдига (волость Земитес Кандавского края). Как отмечают в полиции, на дороге столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик Volvo с прицепом. Один пострадавший из легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован, однако позже скончался. Полиция расследует обстоятельства трагической аварии.

С 2004 года Гунита Пикмане работала в Латвийской коллегии присяжных адвокатов, а с 1996 до 2009 года - юристом в бюро присяжного адвоката С. Варпиньша, со ссылкой на домашнюю страницу бюро присяжных адвокатов Intellexi пишет santa.lv.

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