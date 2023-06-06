В трагическом ДТП на берегу моря погибла пассажирка автомобиля

По информации Госполиции, ранним утром 6июня, около 04.00, на берегу Балтийского моря в волости Таргалес Вентспилсского края произошла трагическая авария в результате которой погибла пассажирка, находившаяся в салоне Ford Explorer.

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Как отмечают в полиции, вторая пассажирка получила травмы. При проверке в организме водителя констатировали 1,56 промилле.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства происшествия.