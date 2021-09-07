В трагическом ДТП на шоссе Рига — Даугавпилс погиб 78-летний водитель
Foto: LETA

По данным программы Degpunktā, трагический дорожный инцидент произошел под Екабпилсом, на 158-м км автотрассы Рига — Даугавпилс. Уже через несколько минут на месте ДТП работали медики Службы неотложной помощи, а также полиция и спасатели.

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По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда 78-летний водитель совершал левый поворот с главной дороги в сторону своего дома. В легковушку сзади врезался микроавтобус, в результате удара машина оказалась на встречной полосе, где в тот момент ехал грузовик.

В ДТП пострадал и 18-летний юноша, управлявший микроавтобусом. По делу начат уголовный процесс.

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