В трагическом ДТП на шоссе Рига — Даугавпилс погиб 78-летний водитель

По данным программы Degpunktā, трагический дорожный инцидент произошел под Екабпилсом, на 158-м км автотрассы Рига — Даугавпилс. Уже через несколько минут на месте ДТП работали медики Службы неотложной помощи, а также полиция и спасатели.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда 78-летний водитель совершал левый поворот с главной дороги в сторону своего дома. В легковушку сзади врезался микроавтобус, в результате удара машина оказалась на встречной полосе, где в тот момент ехал грузовик.

В ДТП пострадал и 18-летний юноша, управлявший микроавтобусом. По делу начат уголовный процесс.