В трагическом ДТП на трассе Рига — Айнажи погиб мужчина

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 29 марта, в 07.10 на 41-м км дороги Рига-Айнажи при пересечении с дорогой Дучи-Лимбажи столкнулись Nissan Note и Mercedes Benz.
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Как отмечают в полиции, по первоначальной информации водитель Nissan Note проигнорировал знак "Уступи дорогу!", в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП погиб пассажир 1958 года рождения, водитель и второй пассажир госпитализированы. По делу начат уголовный процесс.
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