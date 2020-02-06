В трагическом ДТП на трассе Рига — Лиепая погиб пассажир микроавтобуса
Foto: F64

В результате аварии, которая произошла 5 февраля на шоссе Рига -Лиепая (поворот на Джуксте), погиб человек. Об этом сообщает Degpunktā.

По данным полиции, около 12.00 на дороге столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы, а пассажир погиб. Чтобы извлечь пострадавших из машины, спасателям потребовались гидравлические инструменты. Из-за спасательных работ движение по шоссе в обоих направлениях было блокировано больше часа.

По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства ДТП выясняются. Не исключено, что водитель микроавтобуса хотел совершить левый поворот или пытался объехать остановившуюся перед ним машину.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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