В трагическом ДТП на ул. Бривибас погибла 24-летняя велосипедистка (ДОПОЛНЕНО)
Foto: F64

В четверг утром в Риге, на Бривибас гатве, недалеко от строительной площадки произошла трагическая авария: около 09.00 грузовой автомобиль MAN совершил наезд на 24-летнюю велосипедистку.

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Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Полиция начала уголовный процесс и продолжает расследовать обстоятельства происшествия.

Очевидец трагедии сообщил в социальной сети Twitter, что авария произошла в тот момент, когда грузовик выезжал со строительной площадки магазина Lidl.

Представитель SIA Lidl Latvija Ингарс Рудзитис в разговоре с порталом Delfi рассказал, что предприятие получило информацию о серьезном ДТП, которое произошло напротив строительной площадки магазина Lidl.

"Мы выражаем самые глубокие соболезнования в связи со случившимся. По имеющейся в нашем распоряжении информации, Госполиция ведет следствие. У нас пока нет дополнительной информации, чтобы прокомментировать трагедию в деталях. Конечно, мы сотрудничаем с Госполицией и готовы предоставить всю необходимую информацию", — указал Рудзитис.

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