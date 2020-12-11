В трагическом ДТП на Вентспилсском шоссе погиб 29-летний водитель
Foto: LETA

По данным пресс-службы Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 10 декабря на Вентспилсском шоссе (Кандавский край) произошла авария, в котором погиб водитель 1991 г.р.

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Как отмечают в полиции, автомобиль сначала BMW 523 выехал на встречную полосу, затем съехал с проезжей части и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

По версии полиции, водитель мог превысить допустимую скорость, в результате чего мог потерять управление над автомобилем. По делу начат уголовный процесс.

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